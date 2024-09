Formazioni Fiorentina-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Gudmundsson, Colpani, Dia e Noslin

Fiorentina vs Lazio

La Fiorentina ospita la Lazio nel quinto turno di Serie A: tutte le novità relative alle formazioni del match.

Da un lato una squadra ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, dall’altra una che punta a dare continuità ai suoi risultati per restare nelle zone alte di classifica.

Fiorentina e Lazio si affrontano nel quinto turno di Serie A in una sfida che mette in palio punti già importanti. Importanti soprattutto per i gigliati che, fermi a quota 3 dopo le prime quattro uscite, sono alla ricerca di quel risultato che valga la prima affermazione nell’era Palladino e soprattutto la possibilità di invertire la rotta dopo un avvio di stagione deludente.

Due invece i successi sin qui conseguiti dai biancocelesti, l’ultimo dei quali per 2-1 contro il Verona. Gli uomini di Baroni hanno sin qui totalizzato 7 punti, incappando in una sola sconfitta: quella patita sul campo della Lazio.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Fiorentina-Lazio.