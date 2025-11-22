Una sfida dal fascino sempre speciale, dove difficilmente mancheranno goal, emozioni e spettacolo. Fiorentina-Juvenus è una delle gare più attese della dodicesima giornata di Serie A, la prima dopo la sosta.

Dopo un inizio difficile entrambe le squadre hanno cambiato allenatore: Vanoli è alla sua seconda partita sulla panchina viola, Spalletti invece alla quarta (dopo due in campionato e una di Champions) gara alla guida dei bianconeri.

Chi gioca titolare in Fiorentina-Juventus? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.