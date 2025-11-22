Pubblicità
Formazioni ufficiali Fiorentina-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Gosens, Gatti, Vlahovic, Openda e David

Fiorentina e Juventus avversarie nella 12ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte degli allenatori e le formazioni.

Una sfida dal fascino sempre speciale, dove difficilmente mancheranno goal, emozioni e spettacolo. Fiorentina-Juvenus è una delle gare più attese della dodicesima giornata di Serie A, la prima dopo la sosta.


Dopo un inizio difficile entrambe le squadre hanno cambiato allenatore: Vanoli è alla sua seconda partita sulla panchina viola, Spalletti invece alla quarta (dopo due in campionato e una di Champions) gara alla guida dei bianconeri.

Chi gioca titolare in Fiorentina-Juventus? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.

  • FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA

    FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Piccoli. All. Vanoli.

  • FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    • Gosens - Lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra - Rientro fine novembre
    • Lamptey - Lacerazione del crociato anteriore - Rientro marzo 2026

  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    • Bremer - Operato al menisco - Rientro inizio dicembre
    • Milik - Problema fisico - Tempi indefiniti
    • Pinsoglio - Lesione al polpaccio sinistro - Rientro fine novembre
    • Rugani - Lesione del muscolo soleo - Rientro fine dicembre
