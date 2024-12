Formazioni Fiorentina-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Gudmundsson, Beltran, Calhanoglu e Lautaro Martinez

Fiorentina vs Inter

Punti pesanti in palio al Franchi, dove la Fiorentina ospita l’Inter: le novità di formazione del match.

Una sfida di altissima classifica che metterà di fronte due tra le squadre più in forma del campionato: Fiorentina ed Inter.

Viola e nerazzurri si sfidano nel quattordicesimo turno di campionato sapendo che quelli che verranno messi in palio all’Artemio Franchi saranno punti molto pesanti.

Le due squadre infatti si presentano all’appuntamento appaiate in classifica (28 punti per entrambe) e in scia alla capolista Napoli.

Sette i successi consecutivi inanellati dagli uomini di Palladino nel torneo, mentre i campioni d’Italia non perdono dal Derby di fine settembre e da allora hanno vinto sei gare pareggiandone due.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Fiorentina-Inter.