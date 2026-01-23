Probabili formazioni Fiorentina-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Fabbian, Gudmundsson, Gaetano e Kilicsoy

Dopo un avvio da incubo, che per alcune settimane l’aveva relegata in fondo alla classifica, la Fiorentina sembra aver ritrovato la sua anima.
I quattro risultati utili consecutivi contro Cremonese, Lazio, Milan e Bologna devono però essere confermati anche nella sfida contro il Cagliari.
Con un successo, i Viola allontanerebbero la zona retrocessione, portandosi a soli due punti dai rossoblù.
Ma chi gioca dal 1' dunque in Fiorentina-Cagliari? Le scelte di formazione di Paolo Vanoli e Fabio Pisacane.