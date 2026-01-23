Pubblicità
Probabili formazioni Fiorentina-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Fabbian, Gudmundsson, Gaetano e Kilicsoy

La Fiorentina ospita il Cagliari con l’occasione di compiere un nuovo passo lontano dalla zona retrocessione: le scelte di formazione di Paolo Vanoli e Fabio Pisacane per il match del Franchi.

Dopo un avvio da incubo, che per alcune settimane l’aveva relegata in fondo alla classifica, la Fiorentina sembra aver ritrovato la sua anima.

I quattro risultati utili consecutivi contro Cremonese, Lazio, Milan e Bologna devono però essere confermati anche nella sfida contro il Cagliari.

Con un successo, i Viola allontanerebbero la zona retrocessione, portandosi a soli due punti dai rossoblù.

Ma chi gioca dal 1' dunque in Fiorentina-Cagliari? Le scelte di formazione di Paolo Vanoli e Fabio Pisacane.

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Vanoli deve fare i conti con le condizioni di Kean, che rischia di alzare nuovamente bandiera bianca dopo il forfait di Bologna. Al suo posto pronto Piccoli, con Solomon e Gudmundsson ai suoi lati. Scalpita Fabbian, pronto a subentrare nella ripresa per fare il suo esordio con la maglia viola.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.

  • PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI

    Pisacane può contare già sui due nuovi acquisti Dossena e Sulemana, ma con ogni probabilità confermerà la formazione scesa in campo contro la Juventus. Gaetano in cabina di regia e la coppia Esposito-Kilicsoy davanti.

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.

  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    INFORTUNATI

    • Kean - Da valutare
    • Lamptey
    • Parisi
    • Sabiri - Da valutare

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI CAGLIARI

    INFORTUNATI

    • Belotti
    • Deiola - Da valutare
    • Felici
    • Folorunsho

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
