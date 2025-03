Formazioni Fiorentina-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Zaniolo, Gudmundsson, Retegui e De Ketelaere

Fiorentina vs Atalanta

Fiorentina-Atalanta è una delle gare di cartello della 30ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte dei due allenatori e le formazioni.

Promette goal, emozioni e spettacolo la gara della trentesima giornata di campionato in programma alle 15 al Franchi tra la Fiorentina di Palladino e l’Atalanta.

In palio ci sono punti preziosi per le ambizioni europee di entrambe le squadre. 48 i punti in classifica della Viola che vuole dare continuità al successo contro la Juventus del turno precedente; l’Atalanta invece è chiamata a riscattare il ko contro l’Inter che gli ha fatto perdere terreno dalla vetta, distante adesso sei punti.

La squadra di Gasperini, ricordiamo, è terza in classifica con 58 punti. Chi gioca titolare in Fiorentina-Atalanta Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.