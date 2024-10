Empoli vs SSC Napoli

Napoli di scena a Empoli all'ora di pranzo: le scelte di D'Aversa e Conte per il match del 'Castellani-Computer Gross Arena'.

Vincere per tornare in testa alla classifica da soli e riportarsi a tre lunghezze di vantaggio sulla Juventus: è questo l'obiettivo del Napoli, impegnato al 'Carlo Castellani-Computer Gross Arena' contro l'Empoli.

Toscani reduci dalla prima sconfitta stagionale in casa della Lazio, che ha interrotto la striscia di risultati utili consecutivi: sono comunque dieci i punti in classifica per i ragazzi di D'Aversa, autori di un ottimo avvio di stagione.

Di seguito le scelte di formazione dei tecnici di Empoli e Napoli.