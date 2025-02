Formazioni Empoli-Milan: chi gioca titolare e le ultime sui nuovi acquisti João Félix, Giménez, Sottil, Bondo e Kouamé

Il Milan è pronto a far esordire i suoi nuovi acquisti in Serie A: i rossoneri affronteranno un Empoli in piena emergenza infortuni.

Nel sabato della 24esima giornata di Serie A i riflettori si accendono sullo stadio Carlo Castellani di Empoli: gli azzurri guidati da Roberto D'Aversa ospitano il Milan di Sergio Conceição, con il fischio d'inizio programmato per le ore 18:00. Se da una parte i padroni di casa devono fare i conti con diverse assenze tra infortuni e squalifiche, dall'altra i rossoneri si presentano in un buon stato di forma, con quasi tutti gli effettivi a disposizione. Negli ultimi giorni di calciomercato sono stati diversi i movimenti in entrata e in uscita per il Diavolo: il tecnico portoghese è pronto a far esordire diversi nuovi innesti. L'articolo prosegue qui sotto