Formazioni Empoli-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Zielinski, Lautaro, Thuram e Solbakken

Messo alle spalle il pirotecnico 4-4 nel Derby d’Italia con la Juventus, l’Inter torna in campo per affrontare l’Empoli in trasferta nel decimo turno di Serie A.

Una sfida che metterà in palio una posta importante, visto che i toscani inseguono quella vittoria che manca da fine settembre (due punti totalizzati nelle ultime quattro uscite), mentre i nerazzurri sono chiamati a fare bottino pieno per restare nella scia del Napoli capolista.

L’Empoli, protagonista di un eccellente avvio di stagione, si è spinto fino a quota 11 in classifica, mentre sono 18 i punti, frutto di cinque vittorie, tre pareggi ed una sconfitta, sin qui messi in cascina dall’Inter.

