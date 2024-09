Empoli vs Fiorentina

Chi gioca titolare e chi va in panchina in Empoli-Fiorentina: formazioni e scelte di D'Aversa e Palladino.

Alle 18 riflettori puntati su Empoli-Fiorentina, derby toscano valido per la sesta giornata di Serie A.

Viola reduci dal bel successo in rimonta contro la Lazio trascinati dal nuovo arrivato Gudmundsson, mentre la formazione di D'Aversa continua a stupire: partenza super in campionato, qualificazione agli ottavi di Coppa Italia grazie al successo in casa del Torino.

Chi gioca titolare in Empoli-Fiorentina? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.