Formazioni Empoli-Como: chi gioca titolare oggi e le ultime su Nico Paz, Sebastiano Esposito, Fazzini, Sergi Roberto, Belotti, Cutrone, Audero e Zurkowski

Empoli vs Como

Empoli e Como si sfidano in uno dei tanti scontri salvezza del campionato: le scelte di formazione di D'Aversa e Fabregas.

Empoli e Como si sfidano al Carlo Castellani-Computer Gross Arena in uno dei tanti scontri salvezza proposti dal campionato: si tratta di uno dei tre posticipi, assieme a Parma-Genoa e a Lazio-Cagliari, dell'undicesima giornata.

L'Empoli ha abbassato il proprio rendimento dopo un bell'avvio, riportandosi a ridosso della zona retrocessione: i toscani hanno 11 punti e il Como 9, ragion per cui i lariani sperano in un colpo esterno e nel conseguente sorpasso in classifica.

Ma come scenderanno in campo Empoli e Como nella partita delle 18.30? Di seguito le scelte di formazione di Roberto D'Aversa e Cesc Fabregas.