Formazioni Empoli-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Cacace, Castro, Odgaard e Orsolini

Empoli-Bologna primo anticipo della 29ª giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni e chi gioca titolare.

La 29ª giornata di Serie A viene inaugurata dal primo anticipo, quello del venerdì tra Empoli e Bologna.

I toscani, che con l'arrivo in panchina di Davide Nicola hanno cambiato passo tornando prepotentemente in corsa per la salvezza, hanno rallentato complici le due sconfitte di fila patite contro Cagliari e Milan.

L'articolo prosegue qui sotto

Reduce da un ko anche i ragazzi di Thiago Motta, quello rimediato sabato scorso al 'Dall'Ara' per mano dell'Inter, quarti in classifica al di là di ogni immaginazione e al momento qualificati per la prossima Champions League.

Chi gioca l'anticipo Empoli-Bologna? Le formazioni delle due squadre e le ultime sulle scelte dei titolari.