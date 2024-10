Formazioni Elfsborg-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Hummels, Pellegrini, Dovbyk e Soulé

Le ultime su Elfsborg-Roma di Europa League: le formazioni, chi gioca titolare e chi va in panchina.

Ivan Juric, ancora imbattuto da quando siede sulla panchina della Roma, per la seconda giornata del girone unico della nuova Europa League coi giallorossi fa visita all'Elfsborg.

Il pari beffa rimediato all'esordio contro l'Athletic Bilbao non cancella il buon impatto avuto dal croato nella Capitale, con le vittorie contro Udinese e Venezia affiancate dall'1-1 colto coi baschi in campo continentale. Ora la sfida contro gli svedesi, sconfitti nel primo turno dall'AZ Alkmaar per 3-2 in Olanda.

Chi gioca titolare in Elfsborg-Roma? Le ultime sulle formazioni e le scelte di Hiljemark e Juric.