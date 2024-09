Formazioni Dinamo Kiev-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Castellanos, Isaksen, Dia, Pedro e Noslin

Dynamo Kyiv vs Lazio

La Lazio debutta in Europa League sfidando la Dinamo Kiev sul neutro di Amburgo: tutto sulle scelte di formazione di Shovkovskiy e Baroni.

La Lazio inaugura il suo percorso in Europa League andando in scena sul neutro del Volksparkstadion di Amburgo per sfidare la Dinamo Kiev nella prima giornata della fase campionato.

Dopo aver disputato la Champions League nella passata stagione, i biancocelesti ripartono dall'Europa League con l'ambizione di costruire un percorso di livello nel contesto del torneo.

Di seguito tutti gli aggiornamenti e le ultime sulle probabili scelte di formazione di Shovkovskiy e Baroni.