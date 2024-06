Formazioni Croazia-Italia: chi gioca titolare e le ultime su Dimarco, Jorginho, Fagioli, Cristante, Cambiaso, Retegui e Scamacca

L'Italia si gioca la qualificazione contro la Croazia: le ultime sulle scelte di formazione e sull'11 che Spalletti manderà in campo a Lipsia.

Il debutto contro l'Albania ci ha illusi, la seconda partita contro la Spagna ci ha gettati a terra. Qual è la vera Italia? Lo scopriremo questa sera, a Lipsia contro la Croazia, nella partita che determinerà il destino azzurro a Euro 2024.

L'Italia ha a disposizione due risultati su tre: sia con la vittoria che con il pareggio sarebbe certa di passare come seconda alle spalle della Spagna, già irraggiungibile in prima posizione. Un ko renderebbe invece la situazione estremamente complicata, costringendo gli azzurri a sperare nel ripescaggio tra le migliori terze (ma solo se l'Albania non batterà gli spagnoli, facendoci scivolare addirittura all'ultimo posto).

L'unico precedente agli Europei tra Croazia e Italia risale al 2012: 1-1. Anche allora si trattava della fase a gironi. In generale, gli azzurri non sono mai riusciti a superare i croati, pareggiando 5 volte e perdendo 3 volte dopo il 1991, anno dell'indipendenza croata.

Capitolo formazioni: tanto si è scritto e tanto si è detto nei giorni scorsi. Segnale di come Luciano Spalletti abbia pensato e ripensato all'undici migliore da opporre alla Croazia, pensieri e piani ulteriormente complicati dalla botta presa da Dimarco contro la Spagna.

Ecco dunque come scenderanno in campo Croazia e Italia: le scelte di formazione di Spalletti e Dalic.