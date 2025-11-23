Formazioni ufficiali Cremonese-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Dovbyk, Ferguson, Hermoso, Angelino, Vardy e Sanabria

Cremonese-Roma, in tv, sarà visibile scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile o in alternativa utilizzando: console PlayStation e XBox, il TIMVISION Box oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. Gli abbonati sia a DAZN che a Sky, inoltre, potranno vederla in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Il match sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.