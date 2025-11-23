Pubblicità
Formazioni ufficiali Cremonese-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Dovbyk, Ferguson, Hermoso, Angelino, Vardy e Sanabria

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Roma: Baldanzi falso 9 preferito a Ferguson, in difesa chance per Ziolkowski al posto dell'indisponibile Hermoso. Nicola sceglie Floriani e si affida a Bonazzoli e Vardy.

Messo da parte il ko di San Siro prima della sosta, grazie al successo sull'Udinese, la Roma punta a ripartire da dove si era fermata.

Nella dodicesima giornata di Serie A i giallorossi fanno visita alla Cremonese, ferita dalla sconfitta patita a Pisa che fa il paio con quella interna contro la Juve: entrambi i passi falsi, ad ogni modo, non hanno azzerato l'avvio di stagione altisonante di Vardy & co. Gli uomini di Gasperini puntano a conservare la vetta della classifica, quelli di Nicola cercheranno di rimettersi a macinare punti per coltivare il percorso salvezza.

Chi gioca Cremonese-Roma? Chi va in panchina? Le ultime su formazioni e titolari.

  • FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

  • FORMAZIONE UFFICIALE ROMA

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All. Gasperini.

  • CREMONESE-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Cremonese-Roma, in tv, sarà visibile scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile o in alternativa utilizzando: console PlayStation e XBox, il TIMVISION Box oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. Gli abbonati sia a DAZN che a Sky, inoltre, potranno vederla in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

    Il match sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

  • ARBITRO E VAR DI CREMONESE-ROMA

    Ayroldi arbitro di Cremonese-Roma, Crezzini quarto uomo, VAR e AVAR rispettivamente Pezzuto e Abisso.

