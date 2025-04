Formazioni Como-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Da Cunha, Nico Paz, Diao, Douvikas, Elmas e Vlasic

Como e Torino si affrontano nella 32ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte dei due allenatori e le formazioni.

Una sfida tutta da seguire quella che si disputa quest’oggi al Sinigaglia tra Como e Torino, squadre che si affrontano nella 32ª giornata di campionato.

Dopo il successo contro il Monza nel turno precedente, il Como di Fabregas cerca un altro successo per provare ad avvicinare sempre più la salvezza aritmetica. Per farlo dovrà riuscire ad avere la meglio sul Torino, in striscia positiva in campionato da sei giornate.

Il Como arriva a questo turno di campionato con 33 punti in classifica (a +9 sull’Empoli terzultimo), mentre i granata sono decimi con 40 punti.

Chi gioca titolare in Como-Torino? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.