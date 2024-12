Formazioni Como-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Dovbyk, Belotti, Cutrone, Nico Paz, Pellegrini, Soulé, Paredes, Reina, Audero e Abdulhamid

La squadra di Ranieri cerca continuità dopo i due successi consecutivi tra campionato ed Europa League: di fronte un avversario pericolante.

Claudio Ranieri e la Roma vanno a caccia della terza. Dopo aver battuto nettamente sia il Lecce in campionato che il Braga in Europa League, i giallorossi vanno in casa del Como per provare a fare il tris di vittorie consecutive, traguardo mai tagliato in questo sofferto avvio di stagione.

Di fronte c'è una squadra, quella di Cesc Fabregas, che dopo un buon periodo si è smarrita: sono appena quattro i punti conquistati dai lariani, reduce dal 2-2 di una settimana fa a Venezia, nelle ultime nove giornate di campionato.

Como e Roma sono divise da appena quattro punti in classifica: sono 12 quelli fin qui conquistati dalla formazione di Fabregas, 16 invece quelli della squadra di Ranieri.

L'articolo prosegue qui sotto

Come scenderanno in campo Como e Roma nella partita delle 18? Di seguito le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.