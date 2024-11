Formazioni Como-Monza e Bologna-Venezia: chi gioca titolare e le ultime su Audero, Reina, Nico Paz, Belotti, Cutrone, Maldini, Mota Carvalho, Orsolini, Castro, Dallinga, Oristanio e Pohjanpalo

Como-Monza e Bologna-Venezia sono gli altri due anticipi della quattordicesima giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni e chi gioca titolare.

Il sabato della quattordicesima giornata di Serie A, oltre a Milan-Empoli, prevede altri due anticipi: Como-Monza e Bologna-Venezia.

Il programma si apre col match delle 15 che si gioca al 'Sinigaglia', autentico incrocio salvezza che mette in palio punti fondamentali: lariani e brianzoli, entrambi in piena zona retrocessione, hanno l'obbligo di non fallire per risalire la classifica e mettere in cascina fieno utilissimo anche in ottica scontri diretti.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo Milan-Empoli delle 18, in serata (20:45) riflettori accesi sul 'Dall'Ara' dove il Bologna di Italiano deve dimenticare una Champions fin qui da incubo - certificata dal ko di martedì col Lille - continuando a correre verso la zona Europa. Contro i felsinei si troveranno un Venezia in crisi nera, reduce dalla sconfitta interna col Lecce e ultimo in graduatoria.

Chi gioca titolare in Como-Monza e Bologna-Venezia? Le ultime sulle formazioni dei due anticipi del sabato di A.