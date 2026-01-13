Pubblicità
Probabili formazioni Como-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Diao, Nico Paz, Baturina, Pavlovic, Leao, Pulisic e Fullkrug

Il Milan deve tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e nel recupero di campionato affronta il Como: le ultime sulle formazioni di Fabregas e Allegri, chi gioca titolare.

Dopo due pareggi consecutivi contro Genoa e Fiorentina, il Milan deve assolutamente tornare alla vittoria per non perdere terreno in vetta alla classifica.

Nel recupero della sedicesima giornata di Serie A, però, i rossoneri fanno visita al lanciatissimo Como che con un successo si porterebbe a soli tre punti dal Diavolo e si avvicinerebbe alla zona Champions.

La gara era stata rinviata a causa della Supercoppa Italiana e inizialmente avrebbe dovuto giocarsi a Perth, in Australia.

Ma chi gioca titolare Como-Milan? Le ultime sulle formazioni di Fabregas e Allegri per il recupero di campionato.

  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    Fabregas non avrà a disposizione Diao e Addai, oltre all'ex Morata. Probabile dunque la conferma di Vojvoda nei tre dietro Douvikas insieme a Nico Paz e Jesus Rodriguez, Qualche dubbio in difesa.

    COMO (4-2-3-1): Butez: Van der Brempt, Kempf, Diego Carlos, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    Rafa Leao non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina, accanto a Pulisic si va verso la conferma di Fullkrug. In dubbio Pavlovic, ma rientra Tomori: Barteseghi può arretrare in difesa.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Fullkrug. All. Allegri

  • INDISPONIBILI COMO

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Addai 
    • Diao
    • Goldaniga
    • Morata

  • INDISPONIBILI MILAN

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Gimenez
    • Loftus-Cheek
    • Pavlovic
