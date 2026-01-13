Probabili formazioni Como-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Diao, Nico Paz, Baturina, Pavlovic, Leao, Pulisic e Fullkrug

Dopo due pareggi consecutivi contro Genoa e Fiorentina, il Milan deve assolutamente tornare alla vittoria per non perdere terreno in vetta alla classifica.

Nel recupero della sedicesima giornata di Serie A, però, i rossoneri fanno visita al lanciatissimo Como che con un successo si porterebbe a soli tre punti dal Diavolo e si avvicinerebbe alla zona Champions.

La gara era stata rinviata a causa della Supercoppa Italiana e inizialmente avrebbe dovuto giocarsi a Perth, in Australia.

Ma chi gioca titolare Como-Milan? Le ultime sulle formazioni di Fabregas e Allegri per il recupero di campionato.