Formazioni Como-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Douvikas, Bisseck, Frattesi, Lautaro Martinez, Thuram e Taremi

Como-Inter è la gara della 38ª giornata di Serie A, in palio punti decisivi per lo Scudetto: le ultime sulle scelte degli allenatori e le formazioni.

Novanta minuti per il tricolore. Venerdì sera l’Inter scende in campo a Como con un solo obiettivo: battere la squadra di Fabregas e sperare in un passo falso del Napoli contro il Cagliari, così da scavalcare in classifica gli azzurri e aggiudicarsi lo Scudetto.

Prima dell’ultima giornata di Serie A, infatti, la formazione allenata da Simone Inzaghi (che non sarà in panchina perché squalificato) è seconda in classifica con 78 punti, uno in meno rispetto al Napoli capolista.

In caso di arrivo a pari punti, le due squadre si sfideranno nello spareggio Scudetto. Chi gioca titolare in Como-Inter? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.