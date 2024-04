Formazioni Cagliari-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Szczesny, Chiesa, Yildiz, Weah e Lapadula

Juventus a Cagliari per allungare sul Bologna e provare l'avvicinamento al Milan: le ultime sulle formazioni scelte da Ranieri e Allegri.

Obiettivo riscossa. Meno di una settimana dopo il deludente 0-0 nel derby contro il Torino, che ha scatenato nuovamente le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, la Juventus torna in campo a Cagliari nel secondo anticipo della trentatreesima giornata di Serie A.

La missione della Juventus è quella di tornare a vincere per allungare sul quarto posto del Bologna, ma anche per operare un avvicinamento alla seconda piazza del Milan. Nel mirino c'è soprattutto lo scontro diretto dell'Allianz Stadium, in programma nel weekend successivo.

Il Cagliari è invece reduce dal bel 2-2 conquistato in casa dell'Inter, quasi campione d'Italia: un pareggio che consente agli uomini di Claudio Ranieri di fare la voce grossa nella bagarre salvezza.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma come scenderanno in campo Cagliari e Juventus alla Unipol Domus? Gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Ranieri e Allegri.