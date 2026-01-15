Pubblicità
Probabili formazioni Cagliari-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Mina, Esposito, Kilicsoy, Yildiz, Conceiçao, Miretti e David

La Juventus vuole continuare la sua risalita in classifica e fa visita al Cagliari nell'anticipo della ventunesima giornata: le ultime sulle formazioni di Pisacane e Spalletti.

La Juventus non vuole fermarsi nella risalita in classifica e punta ad ottenere la terza vittoria consecutiva in casa del Cagliari.

I bianconeri scendono in campo sabato sera nell'anticipo della ventunesima giornata di Serie A per continuare la striscia positiva che dura dalla sconfitta di Napoli.

La formazione sarda invece sta attraversando un momento delicato ed è reduce dal pesante 3-0 subito contro il Genoa.

Ma chi gioca titolare Cagliari-Juventus? Conceiçao ha recuperato? Le ultime sulle formazioni di Pisacane e Spalletti.

  • PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI

    Da valutare le condizioni di Mina, non al meglio, se non dovesse farcela giocherà Rodriguez al centro della difesa. In attacco si va verso la coppia Esposito-Kilicsoy con Luvumbo e Borrelli pronti a subentrare dalla panchina.

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Prati, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    Spalletti ha recuperato sia Gatti che Conceiçao, Yildiz ha accusato un leggero stato influenzale ma dovrebbe giocare regolarmente mentre il portoghese potrebbe partire dalla panchina. In difesa confermatissimo Kelly: Koopmeiners ancora in panchina, così come Openda. Miretti alle spalle di David.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

  • INDISPONIBILI CAGLIARI

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Belotti
    • Deiola
    • Felici
    • Folorunsho
    • Mina

  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Milik
    • Rugani
    • Vlahovic
