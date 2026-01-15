Probabili formazioni Cagliari-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Mina, Esposito, Kilicsoy, Yildiz, Conceiçao, Miretti e David

Spalletti ha recuperato sia Gatti che Conceiçao, Yildiz ha accusato un leggero stato influenzale ma dovrebbe giocare regolarmente mentre il portoghese potrebbe partire dalla panchina. In difesa confermatissimo Kelly: Koopmeiners ancora in panchina, così come Openda. Miretti alle spalle di David.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti