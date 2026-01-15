Probabili formazioni Cagliari-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Mina, Esposito, Kilicsoy, Yildiz, Conceiçao, Miretti e David

La Juventus non vuole fermarsi nella risalita in classifica e punta ad ottenere la terza vittoria consecutiva in casa del Cagliari.
I bianconeri scendono in campo sabato sera nell'anticipo della ventunesima giornata di Serie A per continuare la striscia positiva che dura dalla sconfitta di Napoli.
La formazione sarda invece sta attraversando un momento delicato ed è reduce dal pesante 3-0 subito contro il Genoa.
Ma chi gioca titolare Cagliari-Juventus? Conceiçao ha recuperato? Le ultime sulle formazioni di Pisacane e Spalletti.