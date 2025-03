Formazioni Cagliari-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Piccoli, Viola, Luvumbo, Coman, Messias, Miretti, Zanoli e Pinamonti

Cagliari vs Genoa

Cagliari-Genoa è la gara che inaugura la 28ª giornata del campionato di Serie A: le ultime sulle scelte dei due allenatori e le formazioni.

Riflettori accesi all’Unipol Domus, dove venerdì sera (ore 20.45) il Cagliari di Davide Nicola sfida il Genoa di Vieira in una gara che mette in palio preziosi punti in chiave salvezza.

Il Cagliari non vince da tre giornate: ha pareggiato contro l’Atalanta e poi ha perso contro Juventus e Bologna, ko che lo hanno fatto scivolare la squadra al 15esimo posto in classifica con 25 punti, tre in più dell’Empoli terzultimo.

Cammino migliore per il Genoa, che negli ultimi tre turni ha ottenuto in ordine una vittoria, una sconfitta e un pareggio contro l’Empoli una settimana fa. Classifica più tranquilla per la squadra di Vieira, che è dodicesima con 31 punti.

L'articolo prosegue qui sotto

Chi gioca titolare in Cagliari-Genoa? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.