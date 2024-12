Formazioni Cagliari-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Mina, Luvumbo, Zappacosta, Ruggeri, Samardzic, De Ketelaere, Retegui

Cagliari vs Atalanta

L'Atalanta cerca la decima vittoria di fila col Cagliari, che vuole riscattare la sconfitta contro la Fiorentina: le scelte di Gasperini e Nicola.

L'Atalanta si appresta a sfidare il Cagliari in trasferta nella gara di Serie A del sabato.

La formazione di Gian Piero Gasperini, capolista del campionato, è alla ricerca della decima vittoria consecutiva per riscattare la recente sconfitta subita in Champions League contro il Real Madrid. Vincere permetterebbe ai nerazzurri di consolidare il primo posto e, possibilmente, approfittare dello scontro diretto tra Lazio e Inter per aumentare il distacco dalle inseguitrici.

I bergamaschi, che nei 58 precedenti in Serie A contro il Cagliari hanno collezionato 24 successi a fronte dei 22 dei sardi e 12 pareggi, dovranno affrontare una squadra decisa a lasciarsi alle spalle la sconfitta della scorsa settimana a Firenze. Il Cagliari di Davide Nicola vuole infatti allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione e riscattare l'ultimo ko.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma chi gioca titolare in Cagliari-Atalanta? Le scelte di formazione dei due allenatori.