Formazioni Braga-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Gila, Rovella, Zaccagni, Dia e Castellanos

La Lazio di Baroni chiude la fase campionato di Europa League con la trasferta di Braga: squalificati Zaccagni e Rovella, c'è Gila in mezzo al campo.

Già sicura del passaggio agli ottavi di finale di Europa League, la Lazio di Baroni si appresta a giocare in trasferta contro il Braga nell’ultimo turno della fase a gironi del torneo.

La squadra guidata da Marco Baroni, attualmente in testa con 19 punti, punta alla vittoria per confermare il primato nel girone.

Di fronte ci sarà il Braga, fermo a 7 punti, che ha un solo obiettivo: conquistare i tre punti per sperare di rientrare tra le prime 24 e accedere così ai playoff.

Un’ultima sfida europea per chiudere la fase a gironi. Dopo la battuta d’arresto contro la Fiorentina, i biancocelesti volano in Portogallo per affrontare il Braga, così come accaduto nella sfida con la Real Sociedad una settimana fa.

Ma chi gioca titolare n Braga-Lazio? Le possibili scelte dei due allenatori.