Formazioni Bologna-Shakhtar: chi gioca titolare e le ultime su Castro, Dallinga Ndoye, Erlic e Iling Jr

Esordio in Champions per Vincenzo Italiano con il suo Bologna che ospita lo Shakhtar Donetsk: le scelte di formazione.

Prosegue il primo turno di Champions League e ad aprire il programma di mercoledì 18 settembre è il Bologna che affronta in casa lo Shakhthar Donetsk, match in programma alle 18:45.

Sale l'attesa per il debutto europeo della squadra di Vincenzo Italiano. Per il Bologna si tratta della seconda volta in Champions League dopo aver partecipato nel 1964/65.

Dopo un avvio di campionato non semplice, con solo 3 punti in quattro giornate, per Italiano c'è l'occasione di conquistare la prima vittoria in modo da iniziare al meglio il cammino europeo.

Partenza tra alti e bassi anche per lo Shakhtar, sconfitta già due volte in stagione.

Chi gioca titolare Bologna-Shakhtar? Le scelte di formazione e i dubbi.