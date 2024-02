Formazioni Bologna-Sassuolo, Empoli-Genoa e Udinese-Monza: chi gioca titolare e le ultime sui tre anticipi del sabato

Alle 15 Empoli-Genoa ed Udinese-Monza, stasera Bologna-Sassuolo: le ultime sulle formazioni dei tre anticipi della 23ª giornata di Serie A.

Oltre a Frosinone-Milan, il sabato della 23ª giornata di Serie A offre altri tre anticipi: Bologna-Sassuolo, Empoli-Genoa ed Udinese-Monza.

Si parte con i due match delle ore 15, che prevedono gli incroci del 'Castellani' tra toscani e Grifone e quello in terra friulana tra le squadre di Cioffi e Palladino.

Empoli in salute dopo l'arrivo di Nicola, in piena rincorsa salvezza e che ora dovrà superare un Genoa in forma e col morale a mille nonchè riuscito a tenersi stretto il suo leader offensivo Gudmundsson.

Liguri e Monza accomunati da una classifica che alimenta sogni europei: i brianzoli, al 'Bluenergy Stadium' (riaperto ad eccezione della Curva dopo il ricorso accolto in merito alle porte chiuse post cori contro Maignan), sfidano un'Udinese bisognosa di punti per tenersi fuori dalla zona retrocessione.

Alle 20:45, infine, dopo Frosinone-Milan delle 18 spazio al derby emiliano tra Bologna e Sassuolo: gli uomini di Thiago Motta sono chiamati a dimostrare di poter restare sul treno Champions, mentre i neroverdi sono alle prese con una stagione difficile e devono guardarsi esclusivamente le spalle.

Chi gioca titolare in Bologna-Sassuolo, Empoli-Genoa ed Udinese-Monza? Le ultime sulle formazioni dei tre anticipi della 23ª giornata di A.