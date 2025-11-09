Dopo due 0-0 in quattro giorni, l'undicesima giornata di Serie A impone al Napoli di rimettersi a macinare punti.
Gli azzurri fanno visita ad un Bologna super in campionato e claudicante in Europa League, reduce dal pari senza goal - in 10 - contro il Brann. Esattamente come accaduto alla squadra di Conte, fermata da Como ed Eintracht al Maradona. Per i felsinei, invece, ultimo turno di campionato che ha portato in dote il successo 3-1 nel derby emiliano sul campo del Parma.
Chi gioca titolare Bologna-Napoli? Chi va in panchina? Le formazioni del Dall'Ara e le scelte dei due allenatori.