Bologna-Napoli sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, attivando Zona DAZN, potrà invece vedere la partita in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Bologna-Napoli, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.