Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Eljif Elmas NapoliGetty
Claudio D'Amato

Formazioni ufficiali Bologna-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Politano, Elmas, Neres, Lang, Spinazzola, Castro e Immobile

Le formazioni di Bologna-Napoli, match dell'undicesima giornata di Serie A: chi gioca titolare al Dall'Ara e chi va in panchina, le ultime.

Pubblicità

Dopo due 0-0 in quattro giorni, l'undicesima giornata di Serie A impone al Napoli di rimettersi a macinare punti.

Gli azzurri fanno visita ad un Bologna super in campionato e claudicante in Europa League, reduce dal pari senza goal - in 10 - contro il Brann. Esattamente come accaduto alla squadra di Conte, fermata da Como ed Eintracht al Maradona. Per i felsinei, invece, ultimo turno di campionato che ha portato in dote il successo 3-1 nel derby emiliano sul campo del Parma.

Chi gioca titolare Bologna-Napoli? Chi va in panchina? Le formazioni del Dall'Ara e le scelte dei due allenatori.

  • FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA

    Nel Bologna pronto il trio Orsolini-Odgaard-Cambiaghi a sostegno di Dallinga, che vince il ballottaggio con Castro, con Pobega al posto dell'infortunato Freuler accanto a Ferguson. Ancora out Immobile, in difesa Zortea e Vitik sperano in una maglia al posto di Holm ed Heggem. Non convocato Ravaglia.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano.

    • Pubblicità

  • FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI

    Politano non tiraa il fiato, mentre a sinistra Elmas si guadagna la conferma a discapito di Lang e Neres. Confermato anche Gutierrez nel ruolo di terzino sinistro. Lobotka regolarmente recuperato e di nuovo titolare, così come Rrahmani in difesa. Ancora ai box Gilmour e Spinazzola.

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE BOLOGNA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Bologna-Napoli sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, attivando Zona DAZN, potrà invece vedere la partita in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

    Bologna-Napoli, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

  • ARBITRO E VAR DI BOLOGNA-NAPOLI

    L'arbitro di Bologna-Napoli sarà Chiffi: Quarto Uomo Sozza, al VAR Meraviglia, AVAR Massa.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Cagliari crest
Cagliari
CGL