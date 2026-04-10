Probabili formazioni Bologna-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Castro, Orsolini, Rowe, Gandelman e Cheddira

Dopo la delusione europea, in una gara che lo ha visto dominare per poi uscire sconfitto in casa per 1-3, il Bologna deve resettare rapidamente e ripartire, prima dal campionato e poi dal ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Nel weekend della 32ª giornata di Serie A, al Dall’Ara arriva il Lecce, squadra in piena lotta per la salvezza e reduce da tre sconfitte consecutive.

Dal canto suo, la formazione emiliana ha cambiato marcia nel 2026, risalendo gradualmente la classifica, pur restando ancora distante dalle prime sette posizioni.

Di seguito le ultime e le scelte di formazione di Vincenzo Italiano ed Eusebio Di Francesco in vista della gara delle ore 18:00 di domenica.