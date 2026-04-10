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Riccardo Orsolini BolognaGetty Images
Michael Baldoin

Probabili formazioni Bologna-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Castro, Orsolini, Rowe, Gandelman e Cheddira

Serie A
Bologna vs Lecce
Bologna
Lecce

Dopo la sconfitta nella gara d’andata dei quarti di finale di Europa League, il Bologna torna in campo al Dall’Ara, questa volta contro il Lecce: le scelte di formazione di Vincenzo Italiano e di Eusebio Di Francesco.

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Dopo la delusione europea, in una gara che lo ha visto dominare per poi uscire sconfitto in casa per 1-3, il Bologna deve resettare rapidamente e ripartire, prima dal campionato e poi dal ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Nel weekend della 32ª giornata di Serie A, al Dall’Ara arriva il Lecce, squadra in piena lotta per la salvezza e reduce da tre sconfitte consecutive.

Dal canto suo, la formazione emiliana ha cambiato marcia nel 2026, risalendo gradualmente la classifica, pur restando ancora distante dalle prime sette posizioni.

Di seguito le ultime e le scelte di formazione di Vincenzo Italiano ed Eusebio Di Francesco in vista della gara delle ore 18:00 di domenica.

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Italiano deve fare i conti con le fatiche di Europa League e con le condizioni dei suoi giocatori: in questo senso, Orsolini e Cambiaghi reclamano un posto da titolari, con Bernardeschi e Rowe che potrebbero partire inizialmente dalla panchina per rifiatare.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Sohm, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

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  • PROBABILE FORMAZIONE LECCE

    Di Francesco è pronto a riproporre Coulibaly in mediana dopo la panchina iniziale contro l’Atalanta. Gandelman dovrebbe tornare titolare a scapito di Fofana, mentre in attacco Cheddira è in vantaggio su Stulic per una maglia dal primo minuto.

    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira. All. Di Francesco.

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  • INDISPONIBILI BOLOGNA

    SQUALIFICATI:

    Ferguson


    INFORTUNATI:

    Dallinga

    Dominguez

    Lykogiannis

    Skorupski

  • INDISPONIBILI LECCE

    SQUALIFICATI:

    Nessuno


    INFORTUNATI:

    Berisha

    Camarda

    Gaspar

    Sottil

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