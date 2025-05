Formazioni Bologna-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Savona, Castro, Dallinga, Orsolini, Koopmeiners, Vlahovic e Gatti

Bologna e Juventus si sfidano in uno scontro diretto da brividi in chiave Champions League: le scelte di formazione di Italiano e Tudor.

Una è quinta con 61 punti, l'altra quarta con 62. Da qui, da una classifica corta, si comprende la fondamentale importanza che ricopre il posticipo del Dall'Ara tra il Bologna e la Juventus.

La formazione di Vincenzo Italiano e quella di Igor Tudor sono lì, quasi appaiate, in lotta per un posto in Champions League. E nel posticipo domenicale della trentacinquesima giornata di Serie A si sfidano in uno scontro diretto da brividi.

Chi gioca al Dall'Ara? Chi scende in campo dal primo minuto e chi invece è indisponibile? Le scelte di formazione di Italiano e Tudor per il posticipo.