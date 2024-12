Formazioni Bologna-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Gudmundsson, Orsolini, Castro, Dallinga, Ferguson, Kean, Beltran, Sottil e Ikoné

Italiano ritrova la Fiorentina in un Derby dell'Appennino più affascinante che mai: le scelte di formazione dei due allenatori.

Dal reincontro tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina a una classifica brillante per entrambe: il Derby dell'Appennino tra il Bologna e i viola propone diverse sfaccettature e si preannuncia più interessante che mai.

Il Bologna spera di dare continuità ai pareggi ottenuti in casa della Juventus e poi del Benfica in Champions League. La Fiorentina, invece, non vuole fermarsi qui e intende stabilire un altro record: vincendo arriverebbe a 9 successi di fila in Serie A, striscia mai costruita nella storia della società viola.

Sono 9 i punti che dividono Bologna e Fiorentina in classifica: 22 contro 31. Ma la squadra di Italiano ha anche una partita in meno sul proprio calendario: quella non disputata contro il Milan.

Come scenderanno in campo le due squadre al Dall'Ara (calcio d'inizio alle 15)? Di seguito le scelte dei due allenatori.