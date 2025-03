Formazioni Bologna-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Calabria, Pobega, Ferguson, Orsolini, Ndoye, Castro, Viola e Luvumbo

Bologna e Cagliari si affrontano nell’incontro valido per la 27ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte dei due allenatori e le formazioni.

Sono punti preziosi quelli che mette in palio la sfida del Dall’Ara seppur per ambizioni diverse: il Bologna, rilanciato dal successo contro il Milan, cerca punti per un posto in Europa; il Cagliari invece vuole provare ad allontanarsi dalla zona salvezza.

La squadra allenata da Italiano lo scorso giovedì ha battuto il Milan nel recupero della nona giornata di campionato e adesso cerca quella continuità necessaria per proseguire nella scalata in classifica.

Il Cagliari non vince da due giornate: dopo il pari con l’Atalanta ha perso contro la Juventus nel turno precedente. I sardi con 25 punti in classifica sono in piena lotta per non retrocedere.

Chi gioca titolare in Bologna-Cagliari? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.