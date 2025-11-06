Pubblicità
Federico Bernardeschi
Claudio D'Amato

Formazioni ufficiali Bologna-Brann: chi gioca titolare e le ultime su Rowe, Bernardeschi, Castro, Dallinga, Immobile e Orsolini

Le ultime sulle formazioni di Bologna-Brann: chi gioca titolare e chi va in panchina nel match di Europa League.

La quarta giornata del girone unico della nuova Europa League, al Bologna, offre un incrocio scandinavo.

Lo scoglio da superare per i rossoblù si chiama Brann, formazione norvegese che fin qui si è ben comportata ottenendo due vittorie in tre partite. Felsinei chiamati invece a dare continuità al blitz di Bucarest sul campo della Steaua, che ha migliorato un avvio continentale claudicante causato dal ko con l'Aston Villa e dal pari interno col Friburgo. 

Vincenzo Italiano, che ha smaltito la polmonite batterica, dopo essere stato sostituito dal vice Daniel Niccolinitornerà in panchina.

Chi gioca titolare Bologna-Brann? Le ultime sulle formazioni del match.

  • FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

  • FORMAZIONE UFFICIALE BRANN

    BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Helland, Sery Larsen, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Gudmundsson; Mathisen, Finne, Haaland. All. Alexandersson.

  • DOVE VEDERE BOLOGNA-BRANN IN TV E STREAMING

    Bologna-Brann sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (253) e Sky Sport (253), nonché disponibile in streaming su NOW e Sky Go.

  • LA CLASSIFICA DEL BOLOGNA IN EUROPA LEAGUE: A CHE POSTO SI TROVA?

    Il Bologna, dopo 4 giornate della fase campionato della nuova Europa League, si trova al diciottesimo posto in classifica con 4 punti e al momento approderebbe agli spareggi utili a qualificarsi agli ottavi di finale.

