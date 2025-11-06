Formazioni ufficiali Bologna-Brann: chi gioca titolare e le ultime su Rowe, Bernardeschi, Castro, Dallinga, Immobile e Orsolini

La quarta giornata del girone unico della nuova Europa League, al Bologna, offre un incrocio scandinavo.

Lo scoglio da superare per i rossoblù si chiama Brann, formazione norvegese che fin qui si è ben comportata ottenendo due vittorie in tre partite. Felsinei chiamati invece a dare continuità al blitz di Bucarest sul campo della Steaua, che ha migliorato un avvio continentale claudicante causato dal ko con l'Aston Villa e dal pari interno col Friburgo.

Vincenzo Italiano, che ha smaltito la polmonite batterica, dopo essere stato sostituito dal vice Daniel Niccolinitornerà in panchina.

Chi gioca titolare Bologna-Brann? Le ultime sulle formazioni del match.