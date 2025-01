Formazioni Bologna-Borussia Dortmund: chi gioca titolare e le ultime su Castro, Dallinga, Ferguson, Orsolini e Adeyemi

Bologna vs Borussia Dortmund

Le ultime sulle formazioni di Bologna-Borussia Dortmund: chi gioca titolare e chi no nella sfida di Champions.

Sognare non costa nulla, ma per farlo occorre che il Bologna batta il Borussia Dortmund.

Ultima chiamata per sperare di strappare un posto nei Playoff della nuova Champions League per i ragazzi di Italiano, in gran forma a dispetto di un cammino europeo negativo che li vede relegati nei bassifondi del girone unico.

L'articolo prosegue qui sotto

Felsinei a 2 punti e obbligata a vincere contro i tedeschi in un 'Dall'Ara' delle grandi occasioni, sperando però che le rivali a quota 8 commettano passi falsi: insomma, una specie di percorso sui cristalli in cui nonostante ciò la matematica tiene ancora vive le (seppur flebili) speranze rossoblù.

Chi gioca titolare in Bologna-Borussia Dortmund: le ultime sulla partita e le formazioni, calcio d'inizio alle ore 21:00.