Formazioni Bologna-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Orsolini, Castro, Dallinga, De Ketelaere, Lookman e Retegui

Bologna vs Atalanta

Bologna-Atalanta anticipo serale del sabato della sesta giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni, chi gioca titolare e chi va in panchina.

L'inatteso ko interno col Como ha riportato coi piedi per terra l'Atalanta, chiamata ora a rimettersi in corsa contro un Bologna galvanizzato dal blitz di Monza.

L'anticipo del Dall'Ara, valido per la sesta giornata di Serie A, vede la Dea e i felsinei incrociarsi a ridosso del prossimo turno della nuova Champions League in programma per entrambe le squadre mercoledì: rossoblù ad Anfield nella tana del Liverpool, orobici contro lo Shakhtar Donetsk (proprio colei che ha inaugurato il cammino europeo degli emiliani).

Chi gioca titolare in Bologna-Atalanta? Le ultime sulle formazioni e le scelte di Italiano e Gasperini.