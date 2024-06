Formazioni Belgio-Romania: chi gioca titolare e le ultime su Lukaku, De Bruyne, Dragusin e Man

Belgio e Romania si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024: tutto sulle formazioni della sfida.

Si giocherà a Colonia, dove il Belgio affronterà la Romania, una delle gare in programma in questo sabato dedicato alla seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024.

Una sfida importante perché andrà a definire la classifica del Gruppo E, dopo la vittoria in rimonta dell’Ucraina contro la Slovacchia nella gara giocata venerdì, e perché rappresenterà il primo bivio per i Diavoli Rossi che non possono assolutamente permettersi una sconfitta.

Battuti infatti per 1-0 dalla Slovacchia nella gara d’esordio, in caso di un ulteriore k.o. vedrebbero farsi più concreti gli spettri di una clamorosa eliminazione.

Decisamente più serena la posizione della compagine romena che, dopo il 3-0 inflitto all’Ucraina nella prima uscita, adesso punta a conservare il primo posto nel raggruppamento.

In questa pagina tutte le novità di formazione relative a Belgio-Romania.