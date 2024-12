Formazioni Bayer Leverkusen-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Dumfries, Barella, Lautaro Martinez, Taremi, Dimarco, Schick e Boniface

Bayer Leverkusen vs Inter

Inter di scena nella tana del Bayer Leverkusen in Champions League: le scelte di formazione di Xabi Alonso e Inzaghi.

Inter a caccia di conferme in Champions League, competizione in cui non ha ancora subito reti: un biglietto da visita niente male da mostrare al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Tredici punti conquistati dai nerazzurri, che vedono sempre più da vicino la qualificazione diretta agli ottavi di finale; sono invece dieci quelli racimolati dai tedeschi, anch'essi a buon punto per finire tra le prime otto della classifica.

Sfida tra due squadre campioni in carica nei rispettivi Paesi, aspetto che aggiunge ulteriore fascino all'incrocio europeo: le scelte di formazione di Xabi Alonso e Inzaghi.