Formazioni AZ-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Dovbyk, Soulé, Pellegrini, Hummels ed El Shaarawy Europa League Alkmaar vs Roma Alkmaar Roma

La Roma va in casa dell'AZ per proseguire la propria risalita anche in Europa League: le scelte dei due allenatori per la partita di stasera.