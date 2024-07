Formazioni Austria-Turchia: chi gioca titolare e le ultime su Sabitzer, Arnautovic, Yildiz e Calhanoglu

Austria e Turchia a confronto nell'ultimo ottavo di Euro 2024: le ultime di formazione e chi gioca titolare nel match di Lipsia.

Ultima giornata riservata agli ottavi di Euro 2024: a chiudere il quadro è la sfida tra Austria e Turchia, una tra le più equilibrate (almeno sulla carta) dell'intero lotto.

Gli austriaci si sono qualificati grazie al primo posto nel Gruppo D, che ha visto Arnautovic e compagni spuntarla su corazzate del calibro di Francia e Olanda.

La Turchia si è presa il pass per la fase a eliminazione diretta in virtù dei sei punti conquistati nel Gruppo F, chiuso al secondo posto dietro al Portogallo che ha fatto proprio in maniera netta lo scontro diretto.