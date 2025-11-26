Pubblicità
FC Internazionale v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Andrea Ajello

Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Luis Henrique, Lautaro Martinez, Thuram, Bonny, Pio Esposito, Oblak e Julian Alvarez

Grande trasferta europea per l'Inter che affronta l'Atletico Madrid nella quinta giornata di Champions League per provare a mantenere la vetta.

Dopo il derby perso 1-0 contro il Milan, l'Inter avrà subito l'opportunità di rifarsi in una partita altrettanto complicata in Champions League. I nerazzurri infatti saranno impegnati mercoledì a Madrid, al Wanda Metropolitano, contro l'Atletico Madrid. 

La squadra di Cristian Chivu è stata perfetta fino ad ora in Europa con quattro vittorie in altrettante gare ma adesso si alzerà il livello degli avversari da qui alla fine della League Phase. 

Dall'altra parte invece l'Atletico Madrid ha 6 punti (la metà dell'Inter) e cerca punti per assicurarsi la qualificazione ai playoff e provare ancora a rimanere in scia delle prime 8 posizioni.

Di seguito le scelte dei due allenatori e le ultime su Atletico Madrid-Inter. 

  • FORMAZIONE UFFICIALE ATLETICO MADRID

    ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher; Baena, Alvarez. All. Simeone

  • FORMAZIONE UFFICIALE INTER

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu

  • INDISPONIBILI ATLETICO MADRID

    Infortunati

    • Le Normand
    • Marcos Llorente

    Squalificati

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI INTER

    Infortunati

    • Darmian
    • Di Gennaro
    • Dumfries
    • Mkhitaryan

    Squalificati

    • Nessuno
