Formazioni Atalanta-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Cuadrado, De Ketelaere, Samardzic e Mosquera

Atalanta vs Hellas Verona

L’Atalanta ospita il Verona nel nono turno di Serie A: tutte le novità relative alle formazioni del match.

Messo alle spalle il pareggio interno a reti bianche contro il Celtic in Champions League, l’Atalanta torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una partita che mette in palio punti pesanti: quella con il Verona.

La Dea, grazie alle due vittorie consecutive ottenute con Genoa e Venezia, punta ad ottenere quel risultato che vorrebbe dire continuità e un passo verso le posizioni di classifica che contano.

Cercano il riscatto invece gli scaligeri che, reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate, l’ultima delle quali nello scorso turno per 3-0 in casa contro il Monza, devono ripartire per allontanarsi dalla zona rossa.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Atalanta-Verona.