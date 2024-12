Atalanta vs AC Milan

I rossoneri alla sfida in casa della banda Gasperini: le novità di formazione del match.

Galvanizzate dalle rispettive vittorie in settimana, Atalanta e Milan aprono il 15esimo turno di Serie A al Gewiss Stadium di Bergamo.

I nerazzurri sono reduci dalla vittoria all'Olimpico contro la Roma, che ha permesso loro di tenere il passo del Napoli in cima alla classifica.

Il Milan invece ha steso per 6-1 il Sassuolo in Coppa Italia, confermando anche la bella vittoria in campionato di San Siro contro l'Empoli.

L'articolo prosegue qui sotto

Queste le novità sulle formazioni.