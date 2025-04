Le formazioni di Atalanta-Lazio, partita valida per la trentunesima giornata di Serie A: chi gioca titolare e chi va in panchina, le ultime.

Col sogno Scudetto che ormai appare tramontato, l'Atalanta si rimbocca le maniche ed è chiamata a blindare la qualificazione alla prossima Champions League.

Nel match valido per la trentunesima giornata di Serie A la Dea riceve la Lazio, in un periodo poco felice ma ampiamente in corsa per approdare all'Europa dei grandi.

Chi gioca titolare Atalanta-Lazio? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni: al Gewiss Stadium calcio d'inizio alle ore 18:00.