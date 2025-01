Formazioni recupero Atalanta-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, Conceicao, Nico Gonzalez, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, De Ketelaere, Lookman e Retegui

Atalanta vs Juventus

Le formazioni di Atalanta-Juventus, recupero della diciannovesima giornata di Serie A: le ultime su chi gioca titolare e chi va in panchina.

Dopo aver deluso in Supercoppa (eliminate rispettivamente da Inter e Milan), Atalanta e Juventus si ritrovano l'una contro l'altra nel recupero della diciannovesima giornata di Serie A.

Il big match del Gewiss Stadium, originariamente previsto tra il 4 ed il 5 gennaio, era stato rinviato per consentire ad orobici e bianconeri di volare in Arabia e prendere parte alla Final Four del torneo nazionale.

L'articolo prosegue qui sotto

Adesso è tempo di incrocio, con Dea terza un punto sotto a Lautaro e soci ed a -5 dal Napoli capolista e Madama, chiamata a guarire da una 'pareggite' che ha fatto scivolare la squadra di Thiago Motta a -14 dalla vetta e fuori dalla zona Champions.

Chi gioca titolare nel recupero Atalanta-Juve? Le formazioni della partita in programma alle 20:45.