Formazioni Atalanta-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Lookman, Pasalic, De Ketelaere, Miretti e Vitinha

L’Atalanta ospita il Genoa nel settimo turno di Serie A: tutto sulle ultime notizie relative alle formazioni.

Reduce dalla convincente vittoria per 3-0 ottenuta in Champions League contro lo Shakhtar a Gelsenkirchen, l’Atalanta torna a concentrarsi sul campionato. Ad attenderla, dopo un avvio complicato, c’è la sfida contro il Genoa valida per il settimo turno e la necessità di fare punti per tornare a scalare una classifica che attualmente la vede lontana dalla posizioni di vertice.

La Dea infatti, nelle prime sei uscite ha raccolto due soli successi accompagnati da un pareggio (l’ultimo dei quali ottenuto in extremis del campo del Bologna) e da ben tre sconfitte.

Necessita di un risultato positivo anche il Genoa che si presenta all’appuntamento con due punti in meno rispetto agli orobici (5 contro 7). La squadra di Gilardino infatti sin qui è riuscita a vincere in una sola occasione (a fine agosto sul campo del Monza), per poi inanellare nelle ultime quattro uscite tre sconfitte (le ultime due consecutive) ed un pari interno contro la Roma.

Ma chi gioca titolare Atalanta-Genoa? Le scelte di Gian Piero Gasperini ed Alberto Gilardino.