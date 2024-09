Formazioni Atalanta-Como: chi gioca titolare e le ultime su Retegui, Lookman, Zaniolo, Belotti, Audero e Reina

Atalanta vs Como

Atalanta-Como monday night della quinta giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni, chi gioca titolare e chi va in panchina.

La quinta giornata di Serie A si chiude a Bergamo, col posticipo del lunedì Atalanta-Como.

La Dea, galvanizzata dal successo con la Fiorentina dello scorso weekend e dallo 0-0 - con rimpianti - colto nel debutto in Champions contro l'Arsenal, punta a sferrare l'assalto ai vertici della classifica nel derby lombardo contro la squadra di Fabregas.

I lariani, reduci dal pari subìto in rimonta nell'ultimo turno di campionato dal Bologna, sono ancora a secco di vittorie e hanno bisogno di far punti per risalire la china.

Chi gioca titolare Atalanta-Como? Le ultime sulle formazioni del monday night di Serie A.