Formazioni Atalanta-Celtic: chi gioca titolare e le ultime su Lookman, Zaniolo, Pasalic e De Ketelaere

I nerazzurri vogliono continuare il loro momento positivo puntando alla seconda vittoria in Champions: le scelte di Gasperini contro il Celtic.

L'Atalanta vuole vincere per avvicinarsi al passaggio del turno in Champions League: ad attendere gli uomini di Gian Piero Gasperini ci sarà il Celtic di Brendan Rodgers.

La Dea si presenta al match a quota quattro punti, dopo lo 0-0 interno con l'Arsenal e l'abbondante vittoria per 3-0 in trasferta contro lo Shakhtar.

Gli scozzesi, invece, hanno vissuto due gare completamente opposte: la prima è stata una roboante vittoria per 5-1 in casa ai danni dello Slovan Bratislava, mentre la seconda una pesante sconfitta per 7-1 contro il Borussia Dortmund in Germania.

Ma chi gioca titolare in Atalanta-Celtic di Champions League? Le scelte di formazione dei due allenatori.