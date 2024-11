Formazioni Aston Villa-Juventus, chi gioca titolare: le ultime su Weah, Koopmeiners, McKennie, Vlahovic e Watkins

Aston Villa vs Juventus

I bianconeri devono fare punti, ma contro l'Aston Villa sarà ancora emergenza: pochissimi giocatori a disposizione di Thiago Motta.

L'emergenza continua per la Juventus, che arriva alla trasferta in casa dell'Aston Villa per la quinta giornata di Champions League con soli quattordici giocatori di movimento.

I bianconeri però hanno bisogno di punti per inseguire la qualificazione, anche perché dopo le due vittorie iniziali ne hanno raccolto solo uno tra Stoccarda e Lille.

Meglio ha fatto fin qui l'Aston Villa, che ha vinto tre delle prime quattro partite giocate in Champions League, subendo peraltro solo un goal su rigore.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma chi gioca titolare Aston Villa-Juventus? Le scelte di Thiago Motta ed Emery.