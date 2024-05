Formazioni amichevole Roma-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Giroud, Dybala, Okafor, Theo Hernandez e Abraham

A Perth, in Australia, Roma e Milan si sfidano in un'amichevole di fine stagione: gli aggiornamenti sulle scelte di De Rossi e Bonera.

L'ultimo atto della stagione di Roma e Milan va in scena in Australia. A Perth si gioca l'amichevole organizzata per ricordare Agostino Di Bartolomei, leggenda giallorossa che nel corso della propria carriera indossò anche la maglia rossonera.

Roma e Milan si sfideranno a un mese e mezzo di distanza dalla doppia gara di Europa League: in quell'occasione i giallorossi di Daniele De Rossi si sono imposti sui rossoneri di Stefano Pioli, conquistando le semifinali della competizione.

A Perth, invece, Pioli non siederà in panchina: il Milan ha comunicato ufficialmente il suo esonero, ragion per cui a guidare i rossoneri sarà Daniele Bonera. In attesa dell'arrivo di Paulo Fonseca, peraltro ex allenatore proprio della Roma.

Ma chi giocherà l'amichevole australiana tra Roma e Milan? Tutti gli aggiornamenti sulle scelte di De Rossi e Bonera.