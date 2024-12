Formazioni Ajax-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Dia, Pedro, Noslin e Castellanos

Lazio protagonista sul campo dell’Ajax in Europa League: le novità di formazione del match.

Super in campionato e quasi implacabile in Europa. La Lazio sta vivendo una prima parte di stagione da sogno ed ora punta diretta a mettere in cassaforte quei punti che vorrebbero dire certezza di accedere agli ottavi di finale dell’Europa League senza dover passare per i playoff.

Ai biancocelesti basta una vittoria per staccare il pass in anticipo e proverà a chiudere il discorso già ad Amsterdam dove, alla Johan Crujff Arena, affronterà un avversario di grande spessore e prestigio: l’Ajax.

Gli uomini di Baroni sin qui hanno ottenuto quattro successi ed un pareggio nella competizione, un ruolino di marcia quasi perfetto che li ha spinti fino a quota 13. Dieci sono invece i punti dei Lancieri guidati da Francesco Farioli che sin qui hanno fatto benissimo in casa nel torneo (9 goal fatti e nessuno subito) che puntano a riavvicinarsi alle primissime posizioni.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Ajax-Lazio.